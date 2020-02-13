Пенсионер пилил в сарае снаряд времен войны и взорвался

Житель хутора Армянский Краснодарского края подорвался при попытке распилить снаряд времен Великой Отечественной войны. Как стало известно 5-tv.ru, ситуация для мужчины сложилась весьма плачевно.

Инцидент произошел днем 12 февраля. Незадолго до этого 69-летний мужчина где-то нашел снаряд и принес его в свой сарай. Блочная постройка, крытая шифером, располагалась во дворе многоквартирного домовладения. Зачем-то мужчине понадобилось распилить находку.

После взрыва пострадавшего госпитализировали. Врачам пришлось ампутировать ему глаз и все пальцы на обеих руках. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Неподалеку от места взрыва полиции удалось найти еще несколько боеприпасов. Среди них минометная мина, граната Ф-1, две гранаты РГ-42, артиллерийский снаряд калибра 37 миллиметров, три запала Ковешникова, четыре капсюль-детонатора и 36 минных взрывателей.