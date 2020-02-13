Директор школы пристыдила ученицу за толстые ноги в короткой юбке. Потом пришлось извиняться

Директор одной из школ Петрозаводска пристыдила ученицу за то, что та пришла в образовательное учреждение в короткой юбке. Во время разговора с восьмиклассницей женщина намекнула, что у школьницы есть лишний вес, поэтому откровенная одежда смотрится на ней нелепо и вызывает иронию. Разговор с педагогом девочка записала на мобильный телефон, а впоследствии опубликовала видео в сети.

«Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию. Толстоватые ноги, ну, толстоватые. Это пошло и некрасиво», — говорит директор школы на кадрах.

Как сообщает Stolicaonego.ru, разговор был проведен после того, как руководитель учреждения отчитала ученицу за нарушение устава школы о деловом стиле одежды. После инцидента мать обучающейся пообщалась с директором. Женщина извинилась за некорректное поведение, а несовершеннолетняя перевелась в другую школу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор школы в Астрахани уволилась после любовной связи ученика и учительницы.