Директор школы пристыдила ученицу за толстые ноги в короткой юбке. Потом пришлось извиняться
Педагог пыталась доказать девушке, что носить такую одежду в учебном заведении, не обладая «хорошими формами», пошло и некрасиво.
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Фото, видео: PA Wire/PA Images, YouTube @ stolica onego
Директор одной из школ Петрозаводска пристыдила ученицу за то, что та пришла в образовательное учреждение в короткой юбке. Во время разговора с восьмиклассницей женщина намекнула, что у школьницы есть лишний вес, поэтому откровенная одежда смотрится на ней нелепо и вызывает иронию. Разговор с педагогом девочка записала на мобильный телефон, а впоследствии опубликовала видео в сети.
«Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию. Толстоватые ноги, ну, толстоватые. Это пошло и некрасиво», — говорит директор школы на кадрах.
Как сообщает Stolicaonego.ru, разговор был проведен после того, как руководитель учреждения отчитала ученицу за нарушение устава школы о деловом стиле одежды. После инцидента мать обучающейся пообщалась с директором. Женщина извинилась за некорректное поведение, а несовершеннолетняя перевелась в другую школу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор школы в Астрахани уволилась после любовной связи ученика и учительницы.
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