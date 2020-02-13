Путин одобрил внесение в Конституцию РФ запрета на однополые браки
Глава государства проводит встречу с рабочей группой по подготовке поправок в главный закон страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © John Rowley, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин считает правильным предложение зафиксировать в Конституции страны понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
«Что касается «родителя номер один и родителя номер два», я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет «папа» и «мама», — сказал он.
На рассмотрение рабочей группы было внесено уже 400 предложений по поправкам. Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в Послании Федеральному собранию. Так, он заявил, что основной документ страны должен иметь приоритет над международным законодательством, а члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства.
Ранее Путин пояснял, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью.
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