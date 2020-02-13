Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта прогремел в Москве

Грандиозный салют в честь 75-летия освобождения Будапешта Красной армией от немецко-фашистских захватчиков прогремел в Москве.

Вечернее небо Города-героя окрасилось фейерверками, запущенными с Поклонной горы. Силами отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина было произведено около двух тысяч залпов. Звуковое сопровождение обеспечивала легендарная пушка ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Столица Венгрии была освобождена 13 февраля 1945 года в ходе Будапештской стратегической наступательной операции, длившейся 108 дней. В ней было задействовано более 700 тысяч советских солдат, из которых погибли более 80 тысяч.

После Второй мировой войны на территории освобожденной Европы было воздвигнуто примерно четыре тысячи памятников советским воинам-освободителям, из которых порядка тысячи — на территории Венгрии. Сейчас в Будапеште остались только стела советским солдатам в центре и статуя Свободы на горе Геллерт, нависающая над городом и по первоначальному замыслу символизирующая освобождение страны от «коричневой чумы». В венгерском обществе не утихает дискуссия о демонтаже или хотя бы переносе оставшихся памятников.

Минобороны РФ в преддверии годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы.