На встрече с рабочей группой Путин одобрил ряд предложений по правкам в Конституцию

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон Владимир Путин одобрил ряд ключевых предложений. Часть прозвучавших понятий, такие как «волонтеры» и «IT», прежде не упоминались в Конституции.

Владимир Путин поддержал актуальную идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий России. Машков подчеркнул, что сегодня нельзя даже вести переговоры об отказе от государственных земель. В условиях сложных отношений с Западом такую позицию необходимо прописать на высшем законодательном уровне, посчитал артист. Лидер страны поручил юристам проработать вопрос должным образом.

Президент положительно оценил предложенную депутатом Ольгой Баталиной инициативу закрепить за понятием «брак» союз мужчины и женщины. Такое определение автоматически исключает однополые браки. При обсуждении этой темы Гарант заявил, что статус «матери» и «отца» сохранится, а понятия «родитель № 1» и «родитель № 2» в России не будут действовать.

Согласился президент и с предложением спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и сохранение живого природного ресурса. По мнению Бурлакова, воспитание толерантного отношения подрастающего поколения к природе и животным сегодня важно как никогда. Эту идею Владимир Путин назвал хорошей.

Представитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова предложила закрепить в Конституции статус волонтера и полномочия правительства в части поддержки волонтерских сообществ. Общественник указала, что это движение объединяет большое количество людей разных профессий, взглядов, возрастов и политических конфессий. Президент подтвердил, что понятие «волонтерство» пока свежо для законодательства, но это направление безусловно востребовано.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская внесла поправку о закреплении за федеральным центром вопросов информационных технологий и оборота данных граждан. Защита данных граждан — дело государственное и должно находиться в ведении государства, полагает представитель. Путин полностью согласился с этим мнением.

Эти и другие положения вступят в силу после должного закрепления и положительного волеизъявления граждан. Для этого участники встречи коснулись темы общероссийского голосования. Глава государства заявил, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. Организацию его проведения Путин поручил ЦИК.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин высказался об индексации пенсий в России.