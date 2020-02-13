Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, нужно об этом сказать», — отметил он.

Зафиксировать в основном законе страны индексацию пенсий необходимо, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще», пояснил он.

«Поэтому давайте подождем, пока специалисты скажут свое окончательное слово, выработаем тогда определенный подход, но это предмет, мне кажется, регулирования все-таки на уровне закона, а не самой конституции», — добавил он.

На рассмотрение рабочей группы было внесено уже 400 предложений по поправкам. Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в Послании Федеральному собранию. Так, он заявил, что основной документ страны должен иметь приоритет над международным законодательством, а члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь зарубежного гражданства.

Ранее Путин пояснял, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью.