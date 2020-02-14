Парламентарии всерьез намерены ввести «всероссийский тихий час», обе палаты — верхняя и нижняя, готовят поправки в административный кодекс, и это будет по сути «закон о тишине» по всей стране.

Дума констатирует — ночью все должны спать — с 23:00 до 7:00. Нарушителям покоя — в первый раз предупреждение, за рецидив — штрафы причем серьезные. Согласно предложению парламентариев: от пяти до 50 тысяч рублей для физических лиц, для юридических лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.

Совет Федерации идет еще дальше — вечером предлагает тоже не шуметь, и гарантирует право на послеобеденный сонь — с 13 до 15 часов и с 19 и до девяти часов. При этом и штрафы ниже в разы: для физлиц — от 500 до трех тысяч рублей, для юрлиц — 20-40 тысяч рублей.

Однозначно под запрет попадает шумный ремонт и вечеринки, а вот лай собаки, плач ребенка, громкие шаги — предлагают понять и простить, ведь это, цитата из документа «обычная жизнедеятельность человека». Понятно, споры ожидаются жаркие.

Кто будет следить за тишиной и как определить громкость нарушения — узнал Дмитрий Акимов.