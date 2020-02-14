Всероссийский час тишины: за что предлагают вести штраф, а за что — понять и простить
Обе палаты — верхняя и нижняя, готовят поправки в административный кодекс, и это будет по сути «закон о тишине» по всей стране.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Michaela Begsteiger, 5-tv.ru
Парламентарии всерьез намерены ввести «всероссийский тихий час», обе палаты — верхняя и нижняя, готовят поправки в административный кодекс, и это будет по сути «закон о тишине» по всей стране.
Дума констатирует — ночью все должны спать — с 23:00 до 7:00. Нарушителям покоя — в первый раз предупреждение, за рецидив — штрафы причем серьезные. Согласно предложению парламентариев: от пяти до 50 тысяч рублей для физических лиц, для юридических лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.
Совет Федерации идет еще дальше — вечером предлагает тоже не шуметь, и гарантирует право на послеобеденный сонь — с 13 до 15 часов и с 19 и до девяти часов. При этом и штрафы ниже в разы: для физлиц — от 500 до трех тысяч рублей, для юрлиц — 20-40 тысяч рублей.
Однозначно под запрет попадает шумный ремонт и вечеринки, а вот лай собаки, плач ребенка, громкие шаги — предлагают понять и простить, ведь это, цитата из документа «обычная жизнедеятельность человека». Понятно, споры ожидаются жаркие.
Кто будет следить за тишиной и как определить громкость нарушения — узнал Дмитрий Акимов.
Нашли ошибку?