Американская певица Майли Сайрус обожает провоцировать подписчиков: выставляет фото с оголенными ягодицами; размещает видео, на которых достает сигарету прямо во время концерта, и публикует множество другого неоднозначного контента. На этот раз 27-летняя певица показала, как опозорилась перед папарацци, случайно оголив грудь.

«Листайте вправо и поторопитесь. Instagram определенно удалит этот пост в ближайшее время», — подписала фото звезда.

Instagram @mileycyrus. Автор фото не указан

Похоже, в команде Instagram есть ярый фанат Майли Сайрус — пост с оголенной грудью «провисел» в сети больше 13 часов и не был заблокирован. Поклонники певицы на всякий случай сделали скриншоты смелой фотографии, о чем уведомили любимицу в комментариях. Меньше чем за сутки провокационная публикация поп-дивы набрала больше двух миллионов лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майли Сайрус публично высмеяла свой недолгий брак с бывшим мужем.