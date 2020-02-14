«Поторопитесь, Instagram удалит!» — Майли Сайрус показала, как опозорилась, случайно оголив грудь
Фанаты заверили 27-летнюю певицу — они уже сделали скриншот.
Фото: www.globallookpress.com © Wiese/face to face
Американская певица Майли Сайрус обожает провоцировать подписчиков: выставляет фото с оголенными ягодицами; размещает видео, на которых достает сигарету прямо во время концерта, и публикует множество другого неоднозначного контента. На этот раз 27-летняя певица показала, как опозорилась перед папарацци, случайно оголив грудь.
«Листайте вправо и поторопитесь. Instagram определенно удалит этот пост в ближайшее время», — подписала фото звезда.
Похоже, в команде Instagram есть ярый фанат Майли Сайрус — пост с оголенной грудью «провисел» в сети больше 13 часов и не был заблокирован. Поклонники певицы на всякий случай сделали скриншоты смелой фотографии, о чем уведомили любимицу в комментариях. Меньше чем за сутки провокационная публикация поп-дивы набрала больше двух миллионов лайков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майли Сайрус публично высмеяла свой недолгий брак с бывшим мужем.
Нашли ошибку?