Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал о размере своей пенсии. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Сообщается, что пенсия кинозвезды составляет около 14 тысяч рублей. Но в столице обладателям звания «народный артист» выплачивается специальная надбавка в размере 30 тысяч рублей. Таким образом, в целом Панкратов-Черный получает 44 тысячи рублей.

«Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем», — высказался кинозвезда.

Александр Панкратов-Черный приобрел популярность и безграничную любовь зрителей благодаря ролям в таких фильмах, как: «Ширли-Мырли», «Палата № 6», «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх» и множестве других.

Надбавки к пенсии для народных и заслуженных артистов в 2018 году ввела московская мэрия, пишет НСН. Поэтому пенсии артистов в Москве на порядок выше, чем в среднем по России.

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