Москва большая? Полина Диброва встретила бывшего мужа во время ужина с Товстиком

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

Телеведущий и предпринимательница развелись год назад.

Полина Диброва встретила бывшего мужа в ресторане — видео

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Полина Диброва встретила бывшего мужа во время ужина с Романом Товстиком

Модель и предпринимательница Полина Диброва во время ужина с нынешним избранником, миллионером Романом Товстиком, встретила своего бывшего супруга, телеведущего Дмитрия Диброва. О курьезном случае многодетная мама рассказала в личном блоге.

Все произошло в одном из московских ресторанов. Во время ужина с Товстиком Полина заметила знакомый силуэт. Спустя пару мгновений она поняла: в паре метров от нее сидит бывший супруг — Дмитрий Дибров. Телеведущий также был не один. В ресторан вместе с ним пришла его нынешняя возлюбленная, нутрициолог Екатерина Гусева. Увидел ли Дмитрий за соседним столиком Полину, неясно.

«Ужинаем с Ромой, а за соседним (столиком. — Прим.ред.) встретили Диму. И кто сказал, что Москва большая?» — подписала опубликованное видео Полина Диброва.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись 25 сентября 2025 года после 16 лет брака. Предпринимательница влюбилась в друга семьи — Романа Товстика — и ушла из семьи. У Дмитрия и Полины трое совместных сыновей. После развода родителей они остались жить с мамой. Телеведущий часто видится с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после громкого развода Дибров начал новую жизнь и заметно преобразился. Значительный вклад в это внесла Екатерина Гусева. Дмитрий идет на огромные жертвы ради избранницы.

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