Сломавшая ногу Кристина Орбакайте «взорвала» сеть новым видео
48-летняя певица получила травму во время репетиции.
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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k
Недавно Кристина Орбакайте сломала лодыжку во время репетиции. Врачи посоветовали 48-летней исполнительнице как минимум шесть недель не вставать на больную ногу. Из-за травмы артистка вынуждена была перенести несколько концертов. Звезда пробовала ходить на костылях, но, по ее словам, это было «неудобно и больно».
Поклонники всерьез переживали за состояние здоровья кумира. Фанаты считали, что знаменитость еще очень долго не сможет выходить на сцену. Как бы не так. Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram видео, на котором выполняет весьма трудные упражнения для ног на тренажере.
«Пилатес мне в помощь! Наконец могу заниматься и восстанавливаться», — подписала пост поп-дива.
Подписчики Кристины Орбакайте были шокированы увиденными кадрами. Пользователи соцсети восхитились невероятным трудоголизмом и смелостью кумира. Фанаты принялись хвалить любимицу в комментариях.
«Умничка! Набирайся сил»;
«Вы — боец! Скорейшего заживления перелома!»
«Спортсменка вы наша любимая!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Орбакайте нашла позитивный способ передвижения со сломанной ногой.
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