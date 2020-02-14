В России вступил запрет на чартерные рейсы между Китаем и Россией

В полночь вступил в силу запрет на чартерные рейсы из Китая в Россию и обратно. Касается он исключительно российских авиакомпаний. И не действует в отношении иностранных перевозчиков.

Как уточнили в Росавиации, почти полторы тысячи наших соотечественников в Поднебесной уже переоформили билеты на альтернативные рейсы. Принимать их будет московский аэропорт «Шереметьево» — так проще контролировать поток пассажиров, которых надо проверять на коронавирус.