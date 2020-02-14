В России вступил запрет на чартерные рейсы между Китаем и Россией
Как уточнили в Росавиации, почти полторы тысячи наших соотечественников в Поднебесной уже переоформили билеты на альтернативные рейсы.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: www.globallookpress.com /Cao Yang, 5-tv.ru
В полночь вступил в силу запрет на чартерные рейсы из Китая в Россию и обратно. Касается он исключительно российских авиакомпаний. И не действует в отношении иностранных перевозчиков.
Как уточнили в Росавиации, почти полторы тысячи наших соотечественников в Поднебесной уже переоформили билеты на альтернативные рейсы. Принимать их будет московский аэропорт «Шереметьево» — так проще контролировать поток пассажиров, которых надо проверять на коронавирус.
Нашли ошибку?