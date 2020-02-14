Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Бракосочетание бизнесвумен и шеф-повара московского ресторана состоялось 13 февраля.
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Фото, видео: Instagram @lenaleninaofficial, @s_permyakova, @marina_afrika
Бизнесвуман и писательница Лена Ленина вышла замуж. Фотографии с торжества появились на страницах гостей в соцсетях. Как сообщает интернет-портал Woman.ru, избранником светской львицы стал 38-летний шеф-повар одного из московских ресторанов Антон Игнатьев.
По информации Sobesednik.ru, невеста была на церемонии в платье за десять миллионов рублей от известного дизайнера Аники Керимовой, шившей наряды для Анастасии Волочковой, певицы Жасмин, Наташи Королевой, Леры Кудрявцевой и других знаменитостей.
Но что действительно шокировало публику, так это прическа Лениной. Еще накануне она публиковала на своей странице в Instagram снимки в свадебном платье, на которых позировала c длинными волосами, но на свадьбе появилась с короткой стрижкой «под мальчика».
Судя по фотографиям, на празднике присутствовали Лариса Долина, Вадим Казаченко, Светлана Пермякова, Борис Грачевский и другие известные личности.
Как ранее писал 5-tv.ru, о предстоящем замужестве 40-летняя Лена Ленина объявила на своей странице в Instagram в конце января, однако имя жениха и как он выгдядит до сих пор скрывала.
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