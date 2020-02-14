Российский военный сделал предложение девушке при поддержке танковой дивизии
Шестнадцать танков Т-72Б2 выстроились вокруг пары в форме огромного сердца.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: 5-tv.ru
Накануне дня всех влюбленных российский военнослужащий сделал предложение своей девушке — при поддержке танковой дивизии! В нашем распоряжении оказалась запись романтического момента.
Лейтенант Денис Казанцев вместо банального ресторана пригласил возлюбленную на подмосковный полигон «Алабино». Там 16 танков Т-72Б2 выполнили фигуры вождения, выстроившись вокруг пары в форме огромного сердца.
По словам Дениса, на организацию мероприятия и все согласования ушел почти месяц! Но усилия себя оправдали: после такого незабываемого сюрприза девушка устоять не могла — сказала «да»!
Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога, которая поделилась в день святого Валентина, как правильно себя вести на первом свидании с тем или иным знаком зодиака.
Нашли ошибку?