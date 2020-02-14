Российский военный сделал предложение девушке при поддержке танковой дивизии

Накануне дня всех влюбленных российский военнослужащий сделал предложение своей девушке — при поддержке танковой дивизии! В нашем распоряжении оказалась запись романтического момента.

Лейтенант Денис Казанцев вместо банального ресторана пригласил возлюбленную на подмосковный полигон «Алабино». Там 16 танков Т-72Б2 выполнили фигуры вождения, выстроившись вокруг пары в форме огромного сердца.

По словам Дениса, на организацию мероприятия и все согласования ушел почти месяц! Но усилия себя оправдали: после такого незабываемого сюрприза девушка устоять не могла — сказала «да»!

Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога, которая поделилась в день святого Валентина, как правильно себя вести на первом свидании с тем или иным знаком зодиака.