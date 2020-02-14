День святого Валентина: Чего со знаками зодиака не стоит делать на первом свидании

В День святого Валентина некоторых ждет волнительное свидание — возможно, первое. И естественно, все так или иначе волнуются перед этим событием, ведь хочется не наделать ошибок и произвести благоприятное впечатление. На помощь решили прийти астрологи. Их характеристики представителей знаков зодиака могут помочь наметить правильную линию поведения с партнером.

Овен

При встрече с представителем этого знака — будь то мужчина или женщина — следует избегать малейших намеков на сомнения в его финансовой состоятельности. Позвольте девушке самой заплатить за себя и не препятствуйте порыву кавалера заплатить за обоих.

Не следует также на первом же свидании пытаться ломать привычки Овна. Если он курит, не вздумайте делать недовольное лицо и критиковать его за это. Кроме того, избегайте банальностей и заезженных вопросов.

Телец

Тельцы — известные гурманы, поэтому, встретившись за столом, можете смело пускаться в обсуждение подаваемых блюд, а уж другие темы для разговора появятся в процессе. Стоит также иметь в виду, что Тельцы — и мужчины, и женщины — кинестетики, они воспринимают мир тактильно, через физические ощущения. Поэтому «случайное», но ни в коем случае не дерзкое прикосновение к его руке на первом свидании скорее всего заставит его с вспоминать о встрече с теплотой.

Близнецы

Скорее всего на свидание Близнецы придут с опозданием, постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Кроме того, эти эмоциональные люди часто забывают, что они на свидании они не одни, и их собеседник тоже имеет потребность высказаться. Это может раздражать, но таковы уж Близнецы. Имейте в виду, что делают они это ненамеренно, от избытка чувств, и в курсе этого своего недостатка. Поэтому не стесняйтесь перебить собеседника и рассказать что-то о себе.

Рак

Женщины-Раки любят общаться с людьми и с легкостью открывают сердце при первой встрече. Показав, что цените их искренность, вы завоюете доверие леди-Рака. Возможно, что она захочет ответной искренности от вас. Не пугайтесь вопросов о далеко идущих планах: семья, дети, работа. Мужчина-Рак тоже не прочь поговорить о личном, но «раскрывается» он не сразу. На первых минутах свидания он может скромничать. Покажите, что рады встрече, задайте пару наводящих вопросов, и вскоре Рак забудет о стеснении и увлечет вас приятной беседой.

Лев

К свиданию с представителем этого знака зодиака следует подготовиться тщательнее. Это как раз тот тип, что встречает по одежке. Как Лев, так и Львица с полувзгляда разглядят грязь на ботинках, крошечную дырку на одежде и беспорядок в прическе. Не следует перебивать собеседника, когда он говорит, но и не нужно скромничать, когда наступит черед говорить вам — Львы оценят ваши старания выставить себя в наиболее выгодном свете. И не бойтесь переборщить с комплиментами — слишком много их никогда не будет.

Дева

Представители этого знака не выносят бесцеремонности и бестактного вторжения в личную жизнь. Не пытайтесь на первом же свидании выспросить, какая кличка была у вашего собеседника в школе или какие-либо подробности о родителях. Оставьте ужимки, неуместный флирт, сплетни и пустую болтовню. Постарайтесь продемонстрировать серьезность. Уважение девы вызовут последовательные действия и серьезные разговоры.

Весы

Чтобы расположить к себе вечно колеблющиеся Весы, не стесняйтесь проявлять инициативу. Для начала порекомендуйте блюдо на свой вкус, если видите, что собеседник не может определиться с выбором. Если разговор зашел в тупик, спросите его мнение по поводу какой-либо серьезной проблемы — так Весы почувствуют себя полезными. Но только избегайте споров, особенно на повышенных тонах.

Скорпион

Родившиеся под созвездием Скорпиона обожают говорить на интеллектуальные темы и обязательно оценят интересного собеседника. Поэтому, чтобы заинтересовать Скорпиона, придется проявить смелость. Опущенные в пол глаза и смущенные смешки способны вывести представителей этого знака из себя. Во время беседы постарайтесь смотреть ему в глаза, а тем временем можно сделать и один-два чувственных намека — невзначай провести пальцами по своей по шее, поиграть с прядью волос. Скорее всего Скорпион откликнется на этот вызов.

Стрелец

Представители этого знака ценят в партнере оптимизм, любопытство и стремление к развитию. Поэтому на первом свидании постарайтесь найти любимого конька Стрельца и засыпать его вопросами на интересующую его тему, даже если в этой области вы полный дилетант. Однако Стрельцы скучают, когда желаемое само падает им в руки, поэтому стоит немножко подразнить их.

Козерог

Для этого знака важна «химия», и Козерог не чувствует ее сразу, второй попытки не будет — он слишком ценит свое время. Потому, если вы намерены завоевать представителя этого знака, придется выложиться, чтобы произвести впечатление с первого раза. Имейте в вид, что Козероги не любят хвастовство и попытки залезть им в душу. Зато их не отпугнет циничный юмор. Так что поменьше разговоров о личном и побольше о глобальном — от политической обстановки до смысла жизни.

Водолей

С представителем этого знака можно не стесняться проявлять эмоции. Хотите коснуться руки — пожалуйста, поцеловать — вперед, не понравиться ему может только нерешительность. Для разговора подойдет обсуждение творческих планов или бизнес-проектов, а сентиментальные рассказы и семейные истории приберегите для других собеседников.

Рыбы

Отправляясь на свидание с Рыбами, стоит иметь в виду, что большинство представителей этого знака зодиака часто пьянеют, и когда это случается, пускаются в откровения. Поэтому, если в ваши планы не входило на слушать на первом свидании рассказ о жизни вашего визави начиная с его первых шагов, постарайтесь уменьшить дозу алкоголя. Такая забота о здоровье может показаться рыбам трогательной. Обсудить можно кино или новости мира искусства, новинки кинематографа. А кроме того, многие Рыбы увлекаются мистикой.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, каким, по прогнозу астрологов, будет в этом году День святого Валентина.