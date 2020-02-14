Пять человек погибли в огненном ДТП в Тамбовской области

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 90

На трассе Р-22 «Москва-Волгоград» в лобовую столкнулись грузопассажирская Газель и большегруз.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Пять человек погибли в огненном ДТП в Тамбовской области. Как стало известно 5-tv.ru, на 498-м километре трассы Р-22 «Москва-Волгоград» в лобовую столкнулись грузопассажирская Газель и большегруз.

В результате столкновения Газель загорелась. Все пятеро погибших находились в ней.

Предварительной причиной произошедшего стало нарушение правил дорожного движения (ПДД).

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