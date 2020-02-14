СК запросил у Канады материалы по делу об уничтожении Ейского детдома в 1942-м

Следственный комитет РФ в рамках расследования дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 года запросил материалы в компетентных органах Канады в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к преступлению.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в деятельности указанного подразделения (Зондеркоманда СС-10 „а“ — Прим.ред.), принято решение о лишении его ранее выданного гражданства. Оберлендер в Зондеркоманде служил переводчиком», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что в 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и других членов фашистского подразделения, давших признательные показания об участии в карательных операциях, были задержаны и преданы суду. Несмотря на это, Гельмут Оберлендер смог уйти от уголовной ответственности, скрывшись от органов следствия вскоре после капитуляции Германии.

Следственный комитет РФ, руководствуясь нормами международного права и национального законодательства, выясняет все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды.

В соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, то есть преступления без срока давности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства детей в 1942 году.