Эксперты Роскачества назвали лучшие вина для ужина в День всех влюбленных

Специалисты Роскачества в День всех влюбленных рассказали, как выбрать качественное и вкусное вино к праздничному столу. По их словам, в первую очередь, для романтического праздника подходят игристые вина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению эксперта, многие из них отлично идут к легким закускам, свежим салатам и морепродуктам и могут сопровождать весь ужин, особенно если в качестве горячего предлагается рыба на пару, а на десерт — сладкое или фрукты. Роскачество рекомендует подавать напиток хорошо охлажденным, в ведерке со льдом.

Выдержанные белые вина отлично подойдут к рыбе на гриле, а также к нежирным мясным блюдам, например, к мясу птицы или свиным медальонам. Такое вино следует откупорить за 15-20 минут до подачи, чтобы дать «подышать». При этом температура напитка должна быть около 11-12 градусов Цельсия.

Красное вино также рекомендуется охладить до 12-14 градусов Цельсия. Специалисты отмечают, что перед подачей лучше напиток перелить в специальный графин с широким горлом. Красные вина подходят к утке, а также к мясу на гриле. Его можно использовать при подаче более сложных мясных блюд с различными соусами.

«Но, если вы решили заказать пиццу или суши, подойдут розовые тихие и игристые вина, легкие белые — тоже идеально», — заключили эксперты.

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