Крупный пожар площадью 600 квадратных метров произошел в Челябинске

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Карина Бернтгольц
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Как стало известно 5-tv.ru, горят склады с пластиковой посудой. Возоранию присвоен четвертый ранг сложности.

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Фото, видео: РИА Новости / Николай Хижняк, ВКонтакте @achnov, YouTube @ Светик Светлана, МЧС России

Крупный пожар площадью две тысячи квадратных метров произошел в Челябинской области. Как стало известно 5-tv.ru пламя вспыхнуло в цехе по производству пластиковой на Троицком тракте, 74/2.

Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. К ликвидации происшествия привлечены 38 человек и десять единиц техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Более подробная информация о ЧП уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар обрушил кровлю под Мурманском. Возгорание вспыхнуло в здании склада в городе Кола Мурманской области. Об этом сообщили в МЧС. По предварительной информации, площадь пожара составила 900 квадратных метров.

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