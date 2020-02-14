Крупный пожар площадью 600 квадратных метров произошел в Челябинске
Как стало известно 5-tv.ru, горят склады с пластиковой посудой. Возоранию присвоен четвертый ранг сложности.
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Крупный пожар площадью две тысячи квадратных метров произошел в Челябинской области. Как стало известно 5-tv.ru пламя вспыхнуло в цехе по производству пластиковой на Троицком тракте, 74/2.
Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. К ликвидации происшествия привлечены 38 человек и десять единиц техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Более подробная информация о ЧП уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар обрушил кровлю под Мурманском. Возгорание вспыхнуло в здании склада в городе Кола Мурманской области. Об этом сообщили в МЧС. По предварительной информации, площадь пожара составила 900 квадратных метров.
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