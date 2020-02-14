Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, какой подарок лучше преподнести мужчине на 14 февраля. По словам звезды, выбор необходимо осуществлять исходя из предпочтений своего возлюбленного.

«Поэтому девушка или женщина, должна внимательно наблюдать за тем, что делает ее любимого мужчину счастливым», — заявила артистка.

Звезда советует в качестве варианта презента — деньги, поскольку так у мужчины появляется возможность выбрать самому то, что нужно. Однако, если такой подход не устраивает, Сябитова рекомендует обратить внимание на увлечения возлюбленного и подарить что-то нужное и полезное.

«Молодой человек может любить приставки, тогда, конечно, ему необходимо будет подарить какую-нибудь навороченную игру или какой-то гаджет, который ему будет приятно получить» — отметила знаменитость.

По мнению ведущей, мужчине будет крайне приятно осознавать, что вы постарались найти то, что его сделает счастливым.

«Вот это самое важное и мужчина уверяю вас это оценит», — подчеркнула Роза Раифовна.

Звезда также дала совет, как сделать так, чтобы вы никогда не были обделены вниманием любимого мужчины. Знаменитость считает, что ,прежде всего, надо следить и ухаживать за собой, чтобы поддерживать сексуальные отношения с партнером.

«Если вы хотите привлечь внимание, если вы еще не в браке, то подумайте, что может понравиться в вашем облике или какие девушки могут нравится вашему потенциальному мужчине и соответствуйте этому, если вы в браке, то реанимируйте отношения сексуального характера», — сказала Сябитова.

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