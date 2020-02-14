«Главное — внимание»: Сябитова рассказала о подарках мужчинам на 14 февраля
Главная сваха подсказала идеи для подарков ко Дню святого Валентина, которые обрадуют мужчин. Также телеведущая дала совет, как сделать так, чтобы избранник всегда был заинтересован в вас.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов
Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, какой подарок лучше преподнести мужчине на 14 февраля. По словам звезды, выбор необходимо осуществлять исходя из предпочтений своего возлюбленного.
«Поэтому девушка или женщина, должна внимательно наблюдать за тем, что делает ее любимого мужчину счастливым», — заявила артистка.
Звезда советует в качестве варианта презента — деньги, поскольку так у мужчины появляется возможность выбрать самому то, что нужно. Однако, если такой подход не устраивает, Сябитова рекомендует обратить внимание на увлечения возлюбленного и подарить что-то нужное и полезное.
«Молодой человек может любить приставки, тогда, конечно, ему необходимо будет подарить какую-нибудь навороченную игру или какой-то гаджет, который ему будет приятно получить» — отметила знаменитость.
По мнению ведущей, мужчине будет крайне приятно осознавать, что вы постарались найти то, что его сделает счастливым.
«Вот это самое важное и мужчина уверяю вас это оценит», — подчеркнула Роза Раифовна.
Звезда также дала совет, как сделать так, чтобы вы никогда не были обделены вниманием любимого мужчины. Знаменитость считает, что ,прежде всего, надо следить и ухаживать за собой, чтобы поддерживать сексуальные отношения с партнером.
«Если вы хотите привлечь внимание, если вы еще не в браке, то подумайте, что может понравиться в вашем облике или какие девушки могут нравится вашему потенциальному мужчине и соответствуйте этому, если вы в браке, то реанимируйте отношения сексуального характера», — сказала Сябитова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова придумала для россиян новый праздник — День знакомств.
Нашли ошибку?