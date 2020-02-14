Еще три пациента сбежали из-под карантина в Боткинской больнице Петербурга

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Карина Бернтгольц
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Ранее стало известно, что медучреждение покинула Алла Ильина, накануне вернувшаяся из КНР, а теперь появились данные о двух сбежавших женщинах и одном мужчине.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Тема:
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Еще три пациента сбежали из Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось тоолько об одной сбежавшей пациентке - 32-летней жительнице Северной столицы Алле Ильиной. Согласно уточненной информации, из лечебного учреждения сбежали еще трое: один мужчина и две женщины. 

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