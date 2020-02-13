Суд не будет рассматривать дело сбежавшей из больницы петербурженки. У нее подозревают коронавирус

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул иск главного государственного санитарного врача Северной столицы к Алле Ильиной «в связи с неподсудностью». Ранее медик потребовал в принудительном порядке поместить девушку на обследование в клиническую инфекционную больницу имени Боткина не менее чем до 19 февраля.

По словам главвврача, в ходе осмотра у Ильиной были выявлены симптомы коронавируса, вследствие чего было принято решение поместить ее на карантин. Однако на следующий день девушка самовольно покинула больницу, взломав электронный замок изолированного бокса.

Домой к нарушительнице пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Однако она отказалась им открыть дверь до приезда адвоката.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшей из-под карантина по коронавирусу петербурженке грозит штраф.