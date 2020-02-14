Стали известны подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Ямале

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 32

По предварительным данным, воздушное судно опрокинулось на крышу.

Стали известны новые подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Ямале. По предварительным данным, воздушное судно опрокинулось на крышу. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел примерно на расстоянии 500 метров от поселка Сабетта. В качестве возможной причины происшествия рассматриваются погодные условия. Предположительно, Ми-8 попал в снежную бурю. 

На борту вертолета находилось десять человек и три члена экипажа. Двое из них оказались зажаты в салоне. 

 

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