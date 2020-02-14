«Очень интересная история»: Instagram-блогер Тэя Салат об аннулированном штрафе

Популярная Instagram-блогер Тэя Салат в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как сотрудники ГИБДД сначала ей выписали штраф, а потом его аннулировали.

Накануне вечером Тея с мужем возвращались на двух машинах домой в поселок. Чтобы попасть туда чуть быстрее, чем обычно, молодые люди развернулись через сплошную линию. После запрещенного маневра автомобиль Тэи был остановлен сотрудниками ГИБДД.

«Понятное дело, оформили штраф за разворот через сплошную. Заняли время и этот штраф, вроде, сейчас не в тему из-за финансового положения», — рассказывает блогер.

Однако через некоторое время сотрудники оказались под окнами квартиры Теи. Об этом ей сообщил муж, который гулял на улице с собаками. Она решила, что они хотят еще и супруга оштрафовать за тот же маневр, но развязка встречи получилась неожиданной.

«Мы ошиблись, мы хотим вам аннулировать штраф», — передала слова инспекторов блогер.

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