Сыну Игоря Талькова вынесли приговор за повторную пьяную езду

Нагатинский районный суд Москвы назначил музыканту Игорю Талькову-младшему наказание в виде одно года лишения свободы условно и лишения прав управления автомобилем на три года за повторное задержание за рулем в пьяном виде, передает ТАСС.

38-летний Игорь Тальков-младший неоднократно останавливался сотрудниками ДПС за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз в отношении артиста составили административный протокол. При повторном нарушении в декабре 2018 года против него возбудили уголовное дело, обязали выплатить штраф, а также лишили водительских прав. Однако упорного автолюбителя это не остановило — в мае 2019 года он снова был пойман за рулем пьяным.

Игорь Тальков-старший был убит в Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» в октябре 1991 года, когда сыну было десять лет.