Появились фото с места крушения вертолета на Ямале, где двое погибли

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, на борту воздушного судна находились десять человек.

Фото: Instagram @drilling_russia

В социальных сетях опубликованы фото с места жесткой посадки Ми-8 на Ямале. Воздушное судно направлялось из поселка Лескино в Сабетту. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека: пилот и бортпроводник. Уральская транспортная прокуратура подтвердила гибель двух членов экипажа

Как стало известно 5-tv.ru, на борту воздушного судна находились десять человек. Среди них — сотрудники «Газпромнефть-ГЕО» и «Газпромнефть-Снабжения». Предварительно, никто из работников компании не пострадал.

Instagram @drilling_russia

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможной причиной экстренного приземления вертолета могла стать непогода. Воздушное судно попало в снежную бурю.

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