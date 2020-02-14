Напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили пожизненно отстранили от сборной РФ

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, ранее напавшего на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранили от выступлений за национальную сборную. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

«В суде было сказано, что он был под действием наркотических веществ, это показали анализы. И наше решение следующее — пожизненное отстранение от выступлений за национальную сборную», — рассказал Кремлев.

По его словам, у Кушиташвили есть шанс однажды снова начать выступать в профессиональном боксе на территории России. Для этого ему нужно «показать себя с лучшей стороны». Например, занявшись общественной деятельностью.

«Члены совета чемпионов федерации на это обратят внимание <…>. Но двери в национальную сборную для него закрыты, он исключен», — подчеркнул генсек Федерации бокса РФ.

Как сообщал 5-tv.ru, проблемы у Георгия Кушиташвили начались в начале февраля. Тогда боксер сначала попытался спрятаться от сотрудников Росгвардии в подъезде, а затем устроил с ними драку вместо предъявления документов.

После этого в отношении спортсмена возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника полиции и хранение наркотиков. Позже стало известно, что в анализах Георгия нашли кокаин.