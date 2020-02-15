«Это не игра!»: ясновидящая Кажетта рассказала, что думает о свадьбе Вовк
Медиум уверена: День святого Валентина идеален для бракосочетаний.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, Instagram @angelina_vovk
Ясновидящая Кажетта Ахметджанова прокомментировала поход в ЗАГС Ангелины Вовк и ее молодого избранника в день всех влюбленных. В беседе с 5-tv.ru она заявила: 14 февраля открываются все порталы любви. И поскольку люди так или иначе связаны на кармическом уровне, вероятность, что Вовк и Куницын будут счастливы, довольно велика.
«Когда люди любят друг друга и сегодня женятся, я думаю, они проживут долгую жизнь. Потому что это не игра», — отметила медиум.
Возлюбленный 77-летней телеведущей — 52-летний историк музыки Михаил Куницын. Их роман длится уже несколько лет, но все это время связывать себя узами брака пара не спешила. И вот, в разгар праздника всех влюбленных Вовк выкладывает в Instagram видео с надписью: «Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче…». Комментарии к посту звезда предусмотрительно отключила.
Официального подтверждения о состоявшейся свадьбе Ангелины Вовк и Михаила Куницына пока еще нет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ангелина Вовк уехала на отдых в Гагры без молодого жениха.
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