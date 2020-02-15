«Это не игра!»: ясновидящая Кажетта рассказала, что думает о свадьбе Вовк

Ясновидящая Кажетта Ахметджанова прокомментировала поход в ЗАГС Ангелины Вовк и ее молодого избранника в день всех влюбленных. В беседе с 5-tv.ru она заявила: 14 февраля открываются все порталы любви. И поскольку люди так или иначе связаны на кармическом уровне, вероятность, что Вовк и Куницын будут счастливы, довольно велика.

«Когда люди любят друг друга и сегодня женятся, я думаю, они проживут долгую жизнь. Потому что это не игра», — отметила медиум.

Возлюбленный 77-летней телеведущей — 52-летний историк музыки Михаил Куницын. Их роман длится уже несколько лет, но все это время связывать себя узами брака пара не спешила. И вот, в разгар праздника всех влюбленных Вовк выкладывает в Instagram видео с надписью: «Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче…». Комментарии к посту звезда предусмотрительно отключила.

Официального подтверждения о состоявшейся свадьбе Ангелины Вовк и Михаила Куницына пока еще нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ангелина Вовк уехала на отдых в Гагры без молодого жениха.