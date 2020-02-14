Ковальчук о знакомстве с Фриске: «Она казалась недосягаемой, а стала как сестра»

Певица Юлия Ковальчук рассказала о первом знакомстве с Жанной Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга. Девушки встретились на проекте группы «Блестящие», куда Ковальчук приняли, при чем не в качестве певицы, а танцовщицы, рассказала она в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на одном из федеральных каналов.

«В балет группы „Блестящие“ требовались девушки. Я решила попробовать свои силы. Из 120 человек выбрали именно меня», — сказала она.

Но однажды Юлия поехала в офис за зарплатой, и встретила там мужчину, который внимательно за ней наблюдал. Он попросил ее исполнить пару песен, а потом выяснилось, что это продюсер «Блестящих» Андрей Шлыков, который и пригласил ее в музыкальный коллектив уже в качестве певицы.

Затем состоялось знакомство и с другими участницами группы, в том числе с Жанной Фриске.

«Жанна была такой красоткой из „Блестящих“. Она казалась высокомерной и недосягаемой. Она мне сразу стала как сестра. Она меня обогревала, когда меня не пускали в общежитие. Я ночевала у нее дома. Денег у меня не было, а хотелось выглядеть красиво», — рассказала она.

Ковальчук добавила, что духовно они были на одной волне.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. О диагнозе рак мозга она узнала во время беременности и два года безуспешно сражалась с болезнью. Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит квартира Жанны Фриске спустя четыре года после ее смерти.