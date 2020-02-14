«До глубины души»: зрители после просмотра «Лед — 2» рассказали о гамме чувств
Кинокартина режиссера Жоры Крыжовникова вышла в прокат в день святого Валентина.
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Фото, видео: ТАСС/ Геодакян Артем, 5-tv.ru
Зрители после просмотра фильма режиссера Жоры Крыжовникова «Лед — 2», который вышел в прокат в день святого Валентина, после сеанса покидают кинотеатры по всей стране с разнообразными эмоциями.
В первую очередь большинство посмотревших кино рассказали, что не смогли сдержать слез, а некоторые и вовсе проплакали почти весь сеанс. Все дело в трогательных сценах, которые, по их словам, «изумительно» исполнили главные герои — Аглая Тарасова и Александр Петров.
Одна из зрительниц поделилась, что теперь ей очень хочется создать свою семью, родить ребенка и вместе с супругом с упоением наслаждаться тем, как растет их малыш.
По общему мнению, этот фильм о любви, родительской поддержке и о том, как важно понимать друг друга.
По сценарию, после свадьбы герои мечтают о ребенке, но счастье рушится в один миг, и романтическая комедия превращается в острую социальную драму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на съемках «Лед-2» Александр Петров задумался о детях.
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