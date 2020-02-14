Зверев похвалил свадебное платье Лены Лениной и предсказал ей скорый развод

Сергей Зверев высоко оценил свадебное платье писательницы и светской львицы Лены Лениной. При этом он спрогнозировал ей недолгую семейную жизнь.

«Это платье нельзя назвать дешевым, оно эксклюзивное и очень красивое <…> Длинные рукава здесь есть. Хорошо, если все закрыто до шеи. Здесь так и есть. А то ведь в чем современные невесты выходят замуж — у них сиськи наружу, спина голая, живот голый. Но здесь все закрыто. Для меня это очень хороший знак. Потому что соблюдены все правила», — цитирует Сергея ФАН.

Известный стилист пояснил, что хорошее свадебное платье должно соответствовать всем приметам. Длинные рукава и фата до пола символизируют, что брак будет долгим и счастливым. Разглядел Зверев и недостатки в образе светской львицы.

«Где же ее длинные роскошные волосы? Их надо было оставить и сделать элегантную прическу. И должны были быть цветы на голове. Или какие-то украшения. Лена постриглась перед самой свадьбой. Это не очень хорошо. Если по приметам, то жизнь в браке будет недолгой…» — предупредил он.

Как сообщал 5-tv.ru, свадебное платье Лены Лениной стоило 10 миллионов рублей. Оно было изготовлено по проекту дизайнера Аники Керимовой, которая шила наряды для Анастасии Волочковой, певицы Жасмин, Наташи Королевой, Леры Кудрявцевой и других российских звезд.