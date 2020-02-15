«Вы прямо не успокаиваетесь!» Варнава устала отбиваться от хейтеров после клипа с Киркоровым
35-летняя знаменитость сыграла главную роль в ролике с полуодетыми монахинями.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Екатерина Варнава опубликовала в Instagram серию фотографий со съемок шоу Ивана Урганта. На снимках звезда позирует в элегантном платье с цветочным принтом и классических туфлях-лодочках. Однако комментарии под невинными фото буквально кишат сообщениями хейтеров.
Дело в том, что накануне, в День всех влюбленных в сети опубликовали провокационный клип на песню Филиппа Киркорова «Романы». Действие в ролике разворачивается в церкви: певец играет католического священника, которому приходится противостоять чарам соблазнительной прихожанки в исполнении Екатерины Варнавы. На фоне танцуют полуодетые монахини. Видео вызвало бурные обсуждения в обществе.
«Я надеюсь, что у тебя все хорошо в плане финансов и ты пошла сниматься в это *** исключительно ради возможно существующей между вами дружбы!»
«Ну, что это за *** в клипе с Киркоровым?!»
«Клоунада. Что еще сказать?» — написали фолловеры.
Очевидно комментарии хейтеров все-таки задели Екатерину Варнаву. Знаменитость не удержалась и ответила на некоторые из самых дерзких сообщений.
«Вы прямо не успокаиваетесь! Не грубите, пожалуйста! И если на то пошло, не тыкайте мне, пожалуйста, спасибо!» — попросила звезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров ответил на обвинения в оскорблении чувств верующих из-за нового клипа.
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