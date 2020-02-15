Рудковская показала, как Плющенко поздравил ее с «днем какого-то Валентина»

Яна Рудковская поделилась с подписчиками видеозаписью, которую сделала во время семейного ужина. 45-летняя продюсер показала, как ее 37-летний супруг Евгений Плющенко поздравил любимую с Днем святого Валентина. В кадр попал огромный букет белых роз, который фигурист преподнес жене.

«От любимого мужа!» — радостно похвасталась знаменитость.

В этот момент слово решил взять Евгений Плющенко, который не с самым довольным выражением лица сидел за столом перед пустой тарелкой. Возможно, фигуристу уже хотелось побыстрее покончить с Instagram и перейти к праздничному ужину.

«Люблю тебя в день какого-то Валентина. Это вообще не наш праздник! Но… Главное, чтобы тебе было приятно», — сказал спортсмен.

Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская очевидно более лояльно относится ко Дню святого Валентина, нежели ее супруг. В честь праздника продюсер поделилась в Instagram трогательным архивным роликом.

«Вот это уникальное видео, которое никогда не выставляла, сделано в день нашего венчания с Женей! Вот оно настоящее счастье! Люблю», — эмоционально подписала пост телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Яны Рудковской требуют раскрыть секрет ее стройности.