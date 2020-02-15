Рудковская показала, как Плющенко поздравил ее с «днем какого-то Валентина»
37-летний фигурист заявил, что 14 февраля — «это вообще не наш праздник».
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская поделилась с подписчиками видеозаписью, которую сделала во время семейного ужина. 45-летняя продюсер показала, как ее 37-летний супруг Евгений Плющенко поздравил любимую с Днем святого Валентина. В кадр попал огромный букет белых роз, который фигурист преподнес жене.
«От любимого мужа!» — радостно похвасталась знаменитость.
В этот момент слово решил взять Евгений Плющенко, который не с самым довольным выражением лица сидел за столом перед пустой тарелкой. Возможно, фигуристу уже хотелось побыстрее покончить с Instagram и перейти к праздничному ужину.
«Люблю тебя в день какого-то Валентина. Это вообще не наш праздник! Но… Главное, чтобы тебе было приятно», — сказал спортсмен.
Яна Рудковская очевидно более лояльно относится ко Дню святого Валентина, нежели ее супруг. В честь праздника продюсер поделилась в Instagram трогательным архивным роликом.
«Вот это уникальное видео, которое никогда не выставляла, сделано в день нашего венчания с Женей! Вот оно настоящее счастье! Люблю», — эмоционально подписала пост телезвезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Яны Рудковской требуют раскрыть секрет ее стройности.
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