«По японской методике»: фанаты Рудковской требуют раскрыть секрет ее стройности

Стройная фигура Яны Рудковской вызвала зависть и живой интерес подписчиц в Instagram. Продюсер появилась на одной из московских тусовок в коротком платье с рукавом-фонариком и глубоким декольте. Зауженный в талии наряд и черные колготки подчеркивали отличную форму светской львицы. Видеофрагмент она опубликовала в своем микроблоге.

«Худею по японской методике! Минус уже определенные килограммы, угадаете сколько? Вообще заметно?» — спросила Рудковская поклонников.

Instagram @rudkovskayaofficial

Часть пользователей раскритиковала выбор наряда Яны. Одни юзеры посчитали платье и колготки неудачным стилем для столь представительной дамы. Другим показалось, что платье замечательное, но продюсер переросла этот «кукольный» имидж. Третьи не стали оценивать одежду и откликнулись на заданную Рудковской тему похудения.

«Яна, еще как заметно! Мы все съеденные новогодние блюда не можем уничтожить, а тут такое! Делитесь секретом, срочно!»

«Яна вы такая стройная, шикарная, зачем вам худеть?»

«Платье красивое, вот только про возраст забывать не стоит!»

«Кукольные платьишки ваши любимые, похоже. Но фигура — супер!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко и Рудковской стал моделью.