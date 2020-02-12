«По японской методике»: фанаты Рудковской требуют раскрыть секрет ее стройности
Продюсер появилась на московской тусовке в коротком платье и колготках.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Стройная фигура Яны Рудковской вызвала зависть и живой интерес подписчиц в Instagram. Продюсер появилась на одной из московских тусовок в коротком платье с рукавом-фонариком и глубоким декольте. Зауженный в талии наряд и черные колготки подчеркивали отличную форму светской львицы. Видеофрагмент она опубликовала в своем микроблоге.
«Худею по японской методике! Минус уже определенные килограммы, угадаете сколько? Вообще заметно?» — спросила Рудковская поклонников.
Часть пользователей раскритиковала выбор наряда Яны. Одни юзеры посчитали платье и колготки неудачным стилем для столь представительной дамы. Другим показалось, что платье замечательное, но продюсер переросла этот «кукольный» имидж. Третьи не стали оценивать одежду и откликнулись на заданную Рудковской тему похудения.
«Яна, еще как заметно! Мы все съеденные новогодние блюда не можем уничтожить, а тут такое! Делитесь секретом, срочно!»
«Яна вы такая стройная, шикарная, зачем вам худеть?»
«Платье красивое, вот только про возраст забывать не стоит!»
«Кукольные платьишки ваши любимые, похоже. Но фигура — супер!» — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко и Рудковской стал моделью.
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