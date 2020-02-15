Школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона

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Нюра Незванова
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Мальчика с травмами кистей госпитализировали в больницу.

Фото: www.globallookpress.com © Karl-Josef Hildenbrand

Школьник получил ожоги кистей после того, как в его руках загорелся смартфон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Сообщается, что мальчик положил мобильник в карман, а затем почувствовал, что тот нагревается. 11-летний ребенок достал его, и смартфон загорелся у него в руке.

Школьника доставили в больницу с ожогом. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт по информационной безопасности рассказала, как защититься от шпионажа.

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