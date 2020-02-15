Школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона
| Нюра Незванова Происшествия 137
Мальчика с травмами кистей госпитализировали в больницу.
Фото: www.globallookpress.com © Karl-Josef Hildenbrand
Школьник получил ожоги кистей после того, как в его руках загорелся смартфон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Сообщается, что мальчик положил мобильник в карман, а затем почувствовал, что тот нагревается. 11-летний ребенок достал его, и смартфон загорелся у него в руке.
Школьника доставили в больницу с ожогом. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого происшествия.
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