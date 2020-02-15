Матвеев пожаловался Урганту, что сын кормил его насекомыми на Мальдивах

Российский актер театра и кино Максим Матвеев рассказал Ивану Урганту, как старший сын Андрей кормил его сверчками на отдыхе. Недавно артист вместе с семьей ездил в отпуск на Мальдивы.

По словам звезды кино и сериалов, в отпуске он отыскал корейский фудкорт, где выбор был максимально обширный — от мяса крокодила до жареных сверчков. Наследник решил подложить папе экзотическое блюдо.

«После того, как я их съел, выяснилось, что у них лапки надо было отрывать. Потом во рту оставались части их тела, и я: „Андрей, а что это было?“» — с улыбкой рассказал знаменитость.

Instagram @maxim_matveev_

Ведущий шоу не смог удержаться от шутки и спросил у своего гостя, не слышит ли он пения насекомых, когда спит. В ответ Максим звонко рассмеялся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Матвеев рассказал, что пользовался услугами психолога, готовясь к съемкам.