Машинист скончался в скоростном поезде «Ласточка»

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Анастасия Игонина
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Помощник погибшего госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Машинист сверхскоростного поезда «Ласточка» умер во время движения по маршруту. Трагедия произошла на станции «Владимир» в ночь на 14 февраля, его помощника доставили в реанимацию.

Факт произошедшего подтверждают в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Проводим проверку по факту произошедшего в „Ласточке“. Один человек погиб — машинист, один пострадал, в больнице», — цитирует ТАСС.

Также информацию подтверждает и Горьковская железная дорога, являющаяся филиалом РЖД. Однако информации о том, что именно стало причиной смерти машиниста, на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед.

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