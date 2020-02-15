Машинист скончался в скоростном поезде «Ласточка»

Машинист сверхскоростного поезда «Ласточка» умер во время движения по маршруту. Трагедия произошла на станции «Владимир» в ночь на 14 февраля, его помощника доставили в реанимацию.

Факт произошедшего подтверждают в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Проводим проверку по факту произошедшего в „Ласточке“. Один человек погиб — машинист, один пострадал, в больнице», — цитирует ТАСС.

Также информацию подтверждает и Горьковская железная дорога, являющаяся филиалом РЖД. Однако информации о том, что именно стало причиной смерти машиниста, на данный момент нет.

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