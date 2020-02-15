Школьникам в Петербурге запретили пародировать Фредди Меркьюри в женской одежде
Ученики готовили номер для проекта «Один в один» и выбрали для него клип группы Queen на песню I want tо break free 1984 года.
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Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Ученикам петербургской школы запретили пародировать образ Фредди Меркьюри из клипа на песню I want tо break free 1984 года. Как сообщает 78.ru со ссылкой на Instagram одного из школьников, подростки готовили номер с композицией группы Queen для проекта «Один в один».
На знаменитом видео, которое представляет собой пародию на британский сериал «Улица Коронации», Меркьюри в розовой майке и черной кожаной юбке танцует с пылесосом в руках, другие музыканты тоже одеты в женскую одежду.
Сначала учителя одобрили идею ребят, однако позже, увидев мальчиков в париках и юбках, поменяли решение. Запрет руководство школы объяснило пропагандой гомофобии и гомосексуализма, которая, по мнению наставников, просматривается в номере. У учащихся такое объяснение вызвало недоумение, они считают, что эти два понятия противоречат друг другу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство культуры РФ включило песни группы Queen в «Культурный норматив школьника».
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