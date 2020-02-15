«Лишь бы живой остался»: Жена пострадавшего в аварии с худруком театра «Лицедеи» о состоянии мужа

Супруга пострадавшего в страшной аварии в Петербурге рассказала о его состоянии. Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, мужчину сбил худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьев.

По словам женщины, прогнозы врачей неутешительные. Мужчине уже ампутировали ногу, и продолжают бороться за его жизнь.

«Все очень плохо, он в реанимации. Ногу ампутировали правую полностью, вторую сказали еще не знают. Лишь бы живой остался», - рассказала супруга пострадавшего.

В больнице, где находится мужчина подтвердили слова его супруги. По словам медиков, у него действительно есть проблемы с левой ногой. В настоящий момент пациент находится на искусственной вентиляции легких.

Предварительно, 14 февраля по Малоохтинскому проспекту худрук театра «Лицедей» на машине наехал на пешехода, который менял колесо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Петербурге.