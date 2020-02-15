«Лишь бы живой остался»: Жена пострадавшего в аварии с худруком театра «Лицедеи» о состоянии мужа
Мужчине уже ампутировали правую ногу, он находится на искусственной вентиляции легких.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru
Супруга пострадавшего в страшной аварии в Петербурге рассказала о его состоянии. Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, мужчину сбил худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьев.
По словам женщины, прогнозы врачей неутешительные. Мужчине уже ампутировали ногу, и продолжают бороться за его жизнь.
«Все очень плохо, он в реанимации. Ногу ампутировали правую полностью, вторую сказали еще не знают. Лишь бы живой остался», - рассказала супруга пострадавшего.
В больнице, где находится мужчина подтвердили слова его супруги. По словам медиков, у него действительно есть проблемы с левой ногой. В настоящий момент пациент находится на искусственной вентиляции легких.
Предварительно, 14 февраля по Малоохтинскому проспекту худрук театра «Лицедей» на машине наехал на пешехода, который менял колесо.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Петербурге.
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