Макрон считает Европу, а не Китай, реальным партнером России

|
Светлана Александрова
78

О необходимости диалога с Москвой даже на фоне разногласий президент Франции заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Sven Hoppe/dpa/ТАСС

Европа является реальным партнером России, а союз Москвы с Пекином вряд ли может быть долговременным. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны. Нам необходимы отношения доверия», — цитирует Макрона ТАСС.

По его словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и с ней необходимо вести диалог. Президент Франции также отметил, что без участия России невозможно урегулирование конфликта на Украине.

«Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов. Многое можно изменить, если есть воля», — заявил президент Франции.

При этом Эммануэль Макрон считает, что Китай не пойдет на длительный союз с Россией.

«Мы толкнули ее к Китаю после 2013–2014 годов. Я не думаю, что этот союз будет долговременным для России», — приводит слова французского лидера РИА Новости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru посол Франции на Украине Этьен де Понсен констатировал, что попытка изолировать Россию провалилась, а потому Париж решил восстановить диалог с Москвой.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...