Макрон считает Европу, а не Китай, реальным партнером России

Европа является реальным партнером России, а союз Москвы с Пекином вряд ли может быть долговременным. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны. Нам необходимы отношения доверия», — цитирует Макрона ТАСС.

По его словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и с ней необходимо вести диалог. Президент Франции также отметил, что без участия России невозможно урегулирование конфликта на Украине.

«Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов. Многое можно изменить, если есть воля», — заявил президент Франции.

При этом Эммануэль Макрон считает, что Китай не пойдет на длительный союз с Россией.

«Мы толкнули ее к Китаю после 2013–2014 годов. Я не думаю, что этот союз будет долговременным для России», — приводит слова французского лидера РИА Новости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru посол Франции на Украине Этьен де Понсен констатировал, что попытка изолировать Россию провалилась, а потому Париж решил восстановить диалог с Москвой.