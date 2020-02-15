Макрон считает Европу, а не Китай, реальным партнером России
О необходимости диалога с Москвой даже на фоне разногласий президент Франции заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Фото, видео: Sven Hoppe/dpa/ТАСС
Европа является реальным партнером России, а союз Москвы с Пекином вряд ли может быть долговременным. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны. Нам необходимы отношения доверия», — цитирует Макрона ТАСС.
По его словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и с ней необходимо вести диалог. Президент Франции также отметил, что без участия России невозможно урегулирование конфликта на Украине.
«Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов. Многое можно изменить, если есть воля», — заявил президент Франции.
При этом Эммануэль Макрон считает, что Китай не пойдет на длительный союз с Россией.
«Мы толкнули ее к Китаю после 2013–2014 годов. Я не думаю, что этот союз будет долговременным для России», — приводит слова французского лидера РИА Новости.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru посол Франции на Украине Этьен де Понсен констатировал, что попытка изолировать Россию провалилась, а потому Париж решил восстановить диалог с Москвой.
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