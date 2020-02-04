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«Никакого прогресса»: посол Франции признал провальной попытку изолировать Россию

, 16:50 | Игорь Рязов 24

Французский дипломат подчеркнул, что Россию нельзя «поставить в угол, как ученика в школьном классе».

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Фото, видео: Strana.ua; www.globallookpress.com / Paul Zinken, Tom Schneider, MOD Russia

Тема:
Украинский кризис 379

Попытка Франции изолировать Россию оказалась провальной. Париж решил восстановить диалог с Москвой, потому что только так можно достичь прогресса. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Точкой отсчета для президента (Франции Эммануэля — Прим. ред) Макрона было то, что отношения с Россией больше не могли продолжаться в прежнем формате. Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, подвергали их изоляции или держали дистанцию, — это все не было хорошей тактикой и стратегией», — сказал посол Франции.

Дипломат подчеркнул, что отказ от проведения саммитов в «нормандском формате», отсутствие контактов с президентом РФ Владимиром Путиным не «давали хороших результатов». Прогресс начался только после того, как стороны возобновили диалог с Москвой, отмечает ФАН.

«Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности. У нас же (французов — Прим. ред) есть экономические интересы в России, как и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог», — отметил посол Франции.

Этьен де Понсен уточнил, что Париж по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, то есть не признает воссоединение Крыма с Россией, и выступает за необходимость санкций против РФ. Однако это не означает, что контакты должны быть прерваны.

«Нужно уметь вести диалог, даже если это непросто», — подытожил французский дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Россию с рабочим визитом прибыл премьер-министр Баварии.

Тема:
Украинский кризис 379
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