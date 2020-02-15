Полуфинал конкурса «Учитель будущего» проходит в Петербурге
В соревнованиях принимают участие 50 команд учителей из семи регионов северо-западного федерального округа.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru
Полуфинал конкурса «Учитель будущего» для Северо-Западного федерального округа проходит в эти выходные в Санкт-Петербурге. Это соревнование для педагогов, имеющее своей целью поиск учителей, применяющих в своей работе современные и необычные подходы, чтобы их опыт смогли перенять другие российские школы. Во второй день состязаний 15 февраля участники проекта встретятся с губернатором города Александром Бегловым, а также с генеральным директором автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым.
«В рамках платформы „Россия — страна возможностей“ это уже 23 проект, и его механика отличается от других конкурсов, в первую очередь, тем, что мы уже приглашали на этапе тестирования команды учителей. И мы видим уже здесь, на очном этапе в Санкт-Петербурге интересные результаты, как команды справляются с заданиями, которые мы придумывали. В первый день это были дебаты и решения кейсов, и видно, как учителя в уже сформировавшихся командах нестандартно подходят к решению», — рассказал в интервью 5-tv.ru заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Звонков.
На полуфинале собрались 50 команд из семи регионов северо-запада России. Их представляют 16 педагогов-мужчин и 134 женщины, примерно половина из них — учителя не старше 35 лет. А самой молодой участнице полуфинала Марии Орловой из команды петербургской гимназии № 528 всего 19 лет. Завершится этот этап конкурса 16 февраля.
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