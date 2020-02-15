Худрука театра «Лицедеи», сбившего пешехода, отпустили под подписку о невыезде

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Нюра Незванова
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Пострадавший потерял ногу в результате аварии в Петербурге.

Фото: www.globallookpress.com © Tatiana Braslavskaya

Худрука театра «Лицедеи» Виктора Соловьев отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет телеканал 78ru.

Ранее мужчина был задержан после аварии, во время которой, предположительно, Соловьев наехал на пешехода, который менял колесо у своего автомобиля. По словам очевидцев, водитель за рулем BMW-Х6 был нетрезв. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, медикам пришлось ампутировать его ногу.

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее 5-tv.ru писал, что жена пострадавшего в аварии с худруком театра «Лицедеи» рассказала о состоянии мужа.

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