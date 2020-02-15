Худрука театра «Лицедеи», сбившего пешехода, отпустили под подписку о невыезде
Пострадавший потерял ногу в результате аварии в Петербурге.
Фото: www.globallookpress.com © Tatiana Braslavskaya
Худрука театра «Лицедеи» Виктора Соловьев отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет телеканал 78ru.
Ранее мужчина был задержан после аварии, во время которой, предположительно, Соловьев наехал на пешехода, который менял колесо у своего автомобиля. По словам очевидцев, водитель за рулем BMW-Х6 был нетрезв. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, медикам пришлось ампутировать его ногу.
Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Ранее 5-tv.ru писал, что жена пострадавшего в аварии с худруком театра «Лицедеи» рассказала о состоянии мужа.
Нашли ошибку?