Худрука театра «Лицедеи», сбившего пешехода, отпустили под подписку о невыезде

Худрука театра «Лицедеи» Виктора Соловьев отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет телеканал 78ru.

Ранее мужчина был задержан после аварии, во время которой, предположительно, Соловьев наехал на пешехода, который менял колесо у своего автомобиля. По словам очевидцев, водитель за рулем BMW-Х6 был нетрезв. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, медикам пришлось ампутировать его ногу.

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее 5-tv.ru писал, что жена пострадавшего в аварии с худруком театра «Лицедеи» рассказала о состоянии мужа.