Стали известны подробности стрельбы на юго-востоке Москвы

Стали известны подробности стрельбы, которая произошла вечером в столичном районе Люблино. Очевидцы ранее сообщали, что слышали около пяти выстрелов.

Как стало известно 5-tv.ru, прохожий сделал замечание справлявшему нужду прямо на тротуаре мужчине. Однако тот был категорически с этим не согласен, достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

Блюститель нравственности и порядка получил легкие ранения в область шеи и руки. Опасений для жизни они не вызывают.

На место ЧП экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Нарушитель общественного порядка задержан.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, гибелью двоих человек в этот же вечер закончился давно затянувшийся конфликт торговцев Центрального рынка Калининграда. Оппоненты долгие годы не могли поделить места для торговли овощами и фруктами. В итоге, 63-летний мужчина взял в руки карабин «Сайга» и открыл стрельбу по семье противников спора. Чудом 13-летний сын погибших не получил никаких ранений. Мальчик передан после осмотра медиками бабушке. За ним наблюдают психологи. Злоумышленник позднее скончался в реанимации.