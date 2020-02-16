Стали известны подробности стрельбы на юго-востоке Москвы
Злоумышленник задержан Пострадавший получил легкие ранения.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Стали известны подробности стрельбы, которая произошла вечером в столичном районе Люблино. Очевидцы ранее сообщали, что слышали около пяти выстрелов.
Как стало известно 5-tv.ru, прохожий сделал замечание справлявшему нужду прямо на тротуаре мужчине. Однако тот был категорически с этим не согласен, достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.
Блюститель нравственности и порядка получил легкие ранения в область шеи и руки. Опасений для жизни они не вызывают.
На место ЧП экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Нарушитель общественного порядка задержан.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, гибелью двоих человек в этот же вечер закончился давно затянувшийся конфликт торговцев Центрального рынка Калининграда. Оппоненты долгие годы не могли поделить места для торговли овощами и фруктами. В итоге, 63-летний мужчина взял в руки карабин «Сайга» и открыл стрельбу по семье противников спора. Чудом 13-летний сын погибших не получил никаких ранений. Мальчик передан после осмотра медиками бабушке. За ним наблюдают психологи. Злоумышленник позднее скончался в реанимации.
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