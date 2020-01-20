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«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Разин посвятил пост своему умершему сыну

, 12:25 | Мия Субботина Фото 145

Наследнику продюсера группы «Ласковый май» 20 января исполнилось бы 19 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин посвятил трогательный пост своему сыну Александру, который скончался три года назад. Молодой человек умер в 16 лет от сердечного приступа.

Артист отметил в публикации, что 20 января его сыну Александру исполнилось бы 19 лет. По словам музыканта, наследник всегда был полон сил и энергии. Однако его сердце остановилось в одну секунду. Об этом он написал в своем Instagram-профиле.

«Он был бодр, полон сил, но в одну секунду остановилось сердце, и он ушел от нас. Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю. Я знаю, что очень много людей помнят Сашу, любят его, сострадают, помогают нам отбиваться от атак негодяев, которые нападают на нашу семью. Спасибо большое за то, что вы помните Сашу, что помните его доброту, чуткость», — написал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Также, он выразил особую благодарность одноклассникам сына и близким людям. Продюсер поблагодарил всех, кто был рядом с сыном все эти годы и окружал его заботой, теплотой и вниманием.

«Спасибо большое всем за поддержку нашей семьи. С днем рождения, сынок», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Разин поздравил Алексея Глызина с днем рождения архивным фото.

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