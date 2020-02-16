Анна Нетребко озвучила размер своего состояния
Народная артистка России рассказала о недвижимости в Нью-Йорке и Вене.
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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Оперная певица Анна Нетребко утверждает, что размер ее состояния равняется примерно 7,5 миллионам долларов. Однако 48-летняя исполнительница подчеркнула, что такую сумму она зарабатывает отнюдь не в течение года, как многие полагают.
«У меня нет таких денег. Если продать всю недвижимость, может, и выйдет примерно эта сумма. Но я не могу распрощаться с квартирами в Нью-Йорке и Вене: они куплены в рассрочку на 30 лет», — рассказала оперная дива.
Певица живет в дорогостоящих апартаментах в США и Австрии вместе со своим 42-летним супругом Юсифом Эйвазовым и 11-летним сыном Тьяго. Исполнительница родила мальчика от своего предыдущего супруга. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сыграли свадьбу в 2015 году. Пара составила брачный договор, по которому супруг не может претендовать на состояние оперной певицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко опубликовала трогательное фото с сыном.
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