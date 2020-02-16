Стала известна личность мужчины, напавшего с ножом на прихожан в московском храме

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Алиса Маркова
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Злоумышленник ворвался в храм Николая Чудотворца в Басманном районе во время службы.

Фото: ТАСС / Антон Ваганов

5-tv.ru стала известна личность мужчины, который совершил нападение на прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе столицы. Им оказался 26-летний Ефимов Е.

5-tv.ru

По предварительным данным, он ворвался в храм с ножом во время службы и возле алтаря напал на двух человек. Прихожанам удалось самостоятельно остановить его и задержать. Сейчас выясняются мотивы и обстоятельства инцидента.

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