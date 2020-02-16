Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова

Норвежский биатлонист призвал с уважением относиться к победе россиянина Александра Логинова. Ветле Шостад Кристиансен попросил спортсменов «уважать правила».

Накануне Логинов взял золото в мужском спринте на чемпионате в Антхольце. О первом месте россиянина негативно высказались Тарьей и Йохансон Бе, Мартен Фуркад. Особенно ярко отреагировал один из главных противников российского спортсмена Себастьян Самуэльссон.

Однако Кристиансен убежден — его коллеги не вполне правы в своем отношении к победе российского спортсмена. Он отметил, что хотя раньше у Логинова и была неприятная история с ЭПО (эритропоэтин — гормон почек, который считается допингом в мире спорта — Прим.ред.), сейчас он и остальные спортсмены «находятся в равных условиях».

«Мы должны уважать правила. Сегодня Логинов был сильнее нас — и нам нужно это признать», — сказал норвежский биатлонист в интервью изданию Aftenposten.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что биатлонист Логинов взял золото на чемпионате мира в Антхольце.