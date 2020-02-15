Биатлонист Логинов взял «золото» на чемпионате мира в Антхольце

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Валентин Черников
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Спортсмен прервал череду многолетних неудач сборной России на Кубках мира.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Победу в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце принес России биатлонист Александр Логинов. Результаты соревнования появилась на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Россиянин прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. «Серебро» досталось французу Кантену Фийону Майе. Он отстал от Логинова на шесть секунд и допустил один промах. На третьем месте оказался его соотечественник Мартен Фуркад — плюс 19 секунд от результата победителя.

Александр Логинов стал первым биатлонистом в стране, который выиграл ЧМ с 2008 года после Максима Чудова. До этого российская команда имела серию из 27 гонок без медалей на этапах Кубка мира — худший результат в истории. Последний раз отечественные спортсмены завоевывали призовые места на чемпионате по биатлону в австрийском Хохфильцене 14 декабря 2019 года. Тогда Логинов завоевал серебряную медаль.

Ранее 5-tv.ru писал, что французский биатлонист Мартен Фуркад выступил за лишение медалей членов команды Устюгова.

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