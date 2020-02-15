Биатлонист Логинов взял «золото» на чемпионате мира в Антхольце

Победу в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце принес России биатлонист Александр Логинов. Результаты соревнования появилась на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Россиянин прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. «Серебро» досталось французу Кантену Фийону Майе. Он отстал от Логинова на шесть секунд и допустил один промах. На третьем месте оказался его соотечественник Мартен Фуркад — плюс 19 секунд от результата победителя.

А вот и фото с награждения! Александр Логинов — чемпион мира в спринте! Молодец! 🇷🇺❤



📷 Денис Костюченко pic.twitter.com/qZVZP8Cusq — Биатлон России (@russianbiathlon) February 15, 2020

Александр Логинов стал первым биатлонистом в стране, который выиграл ЧМ с 2008 года после Максима Чудова. До этого российская команда имела серию из 27 гонок без медалей на этапах Кубка мира — худший результат в истории. Последний раз отечественные спортсмены завоевывали призовые места на чемпионате по биатлону в австрийском Хохфильцене 14 декабря 2019 года. Тогда Логинов завоевал серебряную медаль.

Ранее 5-tv.ru писал, что французский биатлонист Мартен Фуркад выступил за лишение медалей членов команды Устюгова.