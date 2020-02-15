Биатлонист Мартен Фуркад выступил за лишение медалей членов команды Устюгова

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Валентин Черников
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Француз уверен, что за пойманного на допинге участника гонки должны ответить и его российские коллеги.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге Допинговый скандал Олимпиада в Сочи

Лишение медалей всех членов команды Устюгова поддержал французский биатлонист Мартен Фуркад. Такой жест он посчитал справедливым, о чем сказал в интервью РЕН ТВ.

«Один спортсмен может изменить ситуацию, и, конечно, если один из членов команды объявлен легированным, наверняка результаты команды должны быть отменены. Спортивные правила такие», — заявил пятикратный олимпийский чемпион.

Евгения Устюгова отстранили от соревнований на два года. Запрету участвовать в спортивных состязаниях на этот же срок подверглась и олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону Светлана Слепцова. Оба спортсмена намерены обжаловать это постановление.

Золотых медалей олимпийской эстафеты в Сочи лишатся остальные члены российской команды по биатлону вслед за Евгением Устюговым. Таково решение Международного союза биатлонистов (IBU) после признания спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил. Помимо Устюгова призерами тогда стали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Для самого успешного российского биатлониста последнего десятилетия Шипулина — ныне депутата Госдумы — олимпийское золото было единственным в карьере.

Ранее 5-tv.ru писал, что дисквалификация Устюгова и аннулирование результатов команды означает потерю Россией первого места по итогам зимних игр-2014. Об этом объявил комментатор Дмитрий Губерниев.

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